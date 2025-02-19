Морозы не отступают: прогноз погоды в Украине на 20 февраля

В Украине сохранятся морозы, местами до -20°C. В части регионов возможен снег, а на дорогах будет скользко.

В Украине продолжаются зимние морозы. В четверг, 20 февраля, температура воздуха остается низкой: ночью ожидается -9…-15°C, на Левобережье еще холоднее – от -12 до -19°C, а на востоке страны местами до -20°C. Днем ситуация немного улучшится, но все равно останется морозной от -1 до -6°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки в Украине будут неравномерными. Ночью и утром небольшой снег ожидается на западе и севере страны. Днем снегом засыпет центральные области, а также Сумщину, Харьковщину, Луганщину, Одесчину, Николаевщину и Херсонщину. В то же время, в большинстве других регионов страны существенных осадков не прогнозируют.

Жителям Киева следует быть готовыми к ночному снегу. Ночью в столице температура упадет до -7...-9°C, а днем немного поднимется до -3...-5°C. Однако существенных осадков днем не ожидается.

На дорогах страны сохранится гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Несмотря на холодную погоду, синоптики отмечают, что ближайшее потепление прогнозируется с 25 февраля.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается весной: прогноз на каждый месяц.