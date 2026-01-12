Морозы не покинут Украину до конца месяца: когда ждать потепления

Когда в Украине наконец-то потеплеет / © Associated Press

Украинцам, которым набухли морозы и метели, не стоит надеяться на быстрое потепление, ведь январь и дальше будет морозным.

Об этом рассказала начальник отдела взаимодействия по СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, «очень оптимистичных прогнозов» о повышении температуры синоптики не ожидают, но и дополнительного понижения температуры не должно быть.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 13-18 января в Украине сохранится по-настоящему зимняя погода — холодно ночью и с морозом днем в большинстве областей. Немного теплее на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье», — отметила Птуха.

Она объяснила, что такая холодная погода обуславливает поле высокого атмосферного давления вблизи земной поверхности в сочетании с холодной воздушной массой на высотах. Давление будет постепенно расти, поэтому в Украине будет преобладать погода без осадков.

В Карпатах и Закарпатье во вторник днем, 13 января температура несколько снизится. В Украине 15-16 января прогнозируется небольшой снег, за исключением северо-западной части страны. Осадки ожидаются и 16 января на большей части территории Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, вторая декада января будет холодной: температура опустится ниже климатической нормы. В общем, весь месяц будет умеренно морозным. Однако в третьей декаде января, вероятно, будет определенное потепление, однако мороз сохранится.

«В начале зимнего сезона наши специалисты озвучивали среднемесячные значения температуры, которые могут быть в течение зимних месяцев, и соотносили их с климатическими нормами. Ожидалось, что декабрь будет теплее нормы, январь — на полтора градуса ниже климатической нормы, а февраль, по предварительным расчетам, в пределах нормы или выше», — напомнила Птуха.

Напомним, что аномальное похолодание накрыло Украину.