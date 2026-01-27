Морозы ненадолго отступают: чего ждать от погоды в конце января

Потепление в Украине / © ТСН.ua

В Украине во вторник и среду, 28-29 января, прогнозируется потепление и оттепель по всей территории страны.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в эти дни существенно ослабят морозы, а в большинстве регионов будут доминировать нулевые и плюсовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до 0…+3 градусов, на юге ожидается +3…+6 градусов, в Крыму – до +6…+14.

Осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя возможны 28 января на севере, западе, центральных областях и Харьковщине. Синоптики предупреждают о местах опасный гололед, который может образовываться не только на дорогах и тротуарах, но и на вертикальных поверхностях.

В южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве ожидается облачная погода с мокрым снегом или дождем. Возможен туман, который снизит видимость до 300–500 метров. Температура воздуха днем составит около +1 градуса.

В то же время, Наталья Диденко отмечает, что уже 30–31 января в Украину начнет поступать новая арктическая воздушная масса, которая принесет очередное похолодание.

Синоптикиня подчеркнула, что погодные прогнозы этой зимой остаются сложными, однако о возможных изменениях температуры важно предупреждать заранее.

Ранее сообщалось, что пришедшее в Украину потепление будет недолгим. Уже в начале февраля ожидается новая волна похолодания. В некоторых регионах ожидается до 20 градусов мороза.