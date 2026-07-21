Морозы от -10 могут оказаться критическими: в "Укрэнерго" оценили риски для энергосистемы

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Следующий отопительный сезон может оказаться серьезным испытанием для украинской энергосистемы. В Укрэнерго предупреждают, что наибольшие риски возникнут при длительных морозах от -10 градусов и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет «Telegraf».

В Укрэнерго отметили, что нынешняя ситуация дает основания для неблагоприятного прогноза на предстоящую зиму.

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В компании объяснили, что, несмотря на восстановление части поврежденных генерирующих мощностей, украинская энергетическая инфраструктура продолжает оставаться уязвимой к новым российским ракетным и дроновым атакам, в том числе с применением баллистического вооружения.

«Даже несмотря на восстановление части генерирующих мощностей, они остаются уязвимыми к массированным российским ракетно-дроновым атакам, в том числе с применением баллистического вооружения», — сообщили в Укрэнерго.

По информации компании, продолжаются работы по восстановлению поврежденных энергообъектов и реализуются проекты распределенной генерации.

Впрочем, нынешних объемов обновления пока недостаточно, чтобы полностью компенсировать потерю мощностей крупных электростанций, поврежденных во время российских атак.

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Самая сложная ситуация, по оценке энергетиков, возможна во время продолжительных морозов от -10 градусов.

Как холод влияет на энергосистему

В Укрэнерго объясняют, что при сильных морозах здания в течение 6–8 суток постепенно теряют тепло. Поэтому украинцы массово используют электрообогреватели, что резко увеличивает нагрузку на энергосистему.

Если такой период будет совпадать с новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре, ситуация может осложниться.

В то же время, энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и работают над усилением устойчивости энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

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Какой будет зима в Украине — последние новости

Напомним, украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов такое считает, что следующей зимой Россия может нанести Украине еще более мощные удары по критической инфраструктуре, чем в прошлом. По его словам, государству, войску и обществу уже сейчас нужно готовиться к возможным кризисам.

К слову, Украина совместно с международными партнерами активно готовит энергетическую инфраструктуру к следующему отопительному сезону. К зиме планируется восстановить более 10 ГВт генерации и создать около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей. Параллельно усиливают защиту объектов от атак и возможности ПВО. Министр энергетики Денис Шмигаль подчеркнул, что зима будет тяжелой, и подготовка будет продолжаться вне зависимости от хода войны.

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