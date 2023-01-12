Морозы отступают: прогноз погоды в Украине на четверг, 12 января

В четверг, 12 января, в Украине будет сухо, холод будет понемногу отступать.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 12 января лишь в юго-западных областях днем местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В северных и центральных областях на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 0-5° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 4-9° тепла.

В Киеве 12 января также сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° мороза.

Как прогнозирует Наталья Диденко, четверг в Украине без осадков. Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым. Угомонится.

Атлантика мягко наступает — будет вытеснять морозы, прогнозирует синоптик.

В Украину идет потепление

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину с 13 января придет потепление. Так, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, оно будет аномальным, погода будет как весной.

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