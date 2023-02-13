Морозы, потепления и осадки: синоптик рассказал о погоде на неделю, 13 -19 февраля

В течение недели в Украине будут температурные колебания и осадки в виде снега и мокрого снега. Погоду будет формировать мощный и малоподвижный антициклон, который властвует над Южной и Центральной Европой.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"На ближайшую неделю погодные условия в нашей стране будут характеризовать заметной изменчивостью. Более холодные воздушные массы будут господствовать на Левобережье Украины, тогда как на западе и юге страны средняя температура в течение недели будет заметно выше климатической нормы", — говорит Кибальчич.

В понедельник, 13 февраля, осадков не ожидается, но днем в восточных областях будет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет 10°-5° мороза, днем -2°+3°.

Во вторник, 14 февраля, в Украине будет снег и мокрый снег. В северных и восточных областях – метели. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -3°+2°, а днем -1°+4°

В среду 15 февраля небольшой снег пройдет на Левобережье Украины. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6°-1° мороза, а днем -2°+3°.

В четверг, 16 февраля, небольшой снег будет только на востоке. На остальной территории – осадков. В западных областях ночью и утром туман. Температура воздуха ночью на севере и востоке 13-8° мороза, а — 7°-2° мороза. На остальной Украине ночью -6°-1°, днем — до +4°.

В пятницу, 17 февраля, на западе и в центре — осадки в виде снега и дождя. На остальной территории Украины сухо. Температура воздуха ночью в восточных и северных областях 15-10° мороза, а на остальной территории -5°-0°. Днем от -1° до +4°.

На выходные, 18-19 февраля, циклон приведет к ухудшению погоды по всей территории Украины. Да, будут осадки в виде снега с переходом в дождь. Температура воздуха повысится до -1°+4°, ночью 2-7 тепла. В западных и южных областях местами до +13°.

Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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