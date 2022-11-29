Морозы потихоньку подбираются: прогноз погоды в Украине на последний день осени, 30 ноября

Среда, 30 ноября, в Украине будет преимущественно сухой и с небольшими морозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 ноября в стране будет преимущественно без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью ожидается небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5- 10° тепла.

В Киеве 30 ноября ночью будет идти небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.

Как прогнозирует Наталья Диденко, ноябрь завершится в Украине ночным морозом, дневным около нуля, скользкими дорогами, тротуарами, а также без снега или дождя. Ветер 30 ноября будет порывистым, иногда даже со штормовыми порывами, некомфортный, отмечает Диденко.

В Киеве, по ее данным, в ближайшую ночь немного полетает снежок, днем 30 ноября осадков не ожидается. На дорогах будет скользко. В ближайшую ночь похолодает до -3-6°, днем будет около нуля.

"Морозы потихоньку подбираются, но умеренные, не кусючие", — говорит синоптик.

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Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин предупредил украинцев о похолодании, которое придет уже с начала зимы – 1-2 декабря. В то же время, по его прогнозам, в Украине прекратятся осадки и установится солнечная, морозная погода. Такая погода, прогнозирует синоптик, продержится ориентировочно до 10-12 декабря, а затем снова потеплеет.

В целом, по данным Щедрина, декабрь будет самым теплым месяцем этой зимой и богатым на осадки в виде снега и дождя. Соглашается с ним и руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык, который также прогнозирует, что декабрь будет самым теплым месяцем нынешней зимы.

В то же время синоптик Владимир Деркач говорит, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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