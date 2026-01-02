Морозы, снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в выходные

Белка / © Unsplash

В выходные, 3–4 января, в Украине ожидаются температурные колебания. В некоторых регионах страны пройдет мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В субботу в Украине будет тепло, ночью и днем от 3 мороза до 3 градусов тепла. На юге и востоке до +2+6 градусов», — рассказала она.

Мокрый снег следует ожидать на левобережье, а также в Карпатах. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ветер будет оставаться сильным. На Приазовье и в Крыму порывы будут достигать 15–22 м/с.

«В воскресенье ночью похолодает до -2-8 градусов. Днем 4 января будет -3+3 градуса, на юге +2+8 градусов», — сообщила Диденко.

В большинстве областей Украины в воскресенье периодически ожидается снег. В южной части будет дождь, а в западных областях — без существенных осадков.

Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сообщили, какой будет погода в январе 2026 года. Отмечается, что в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то их количество не будет превышать норму.