Морозы сорвали обучение?: где продолжаются каникулы, где - дистанционка, а где ученики вернулись за парты

Школа / © Associated Press

В Украине в связи с ухудшением погоды и значительным снижением температуры решили временно изменить график образовательного процесса. Учреждениям рекомендуют либо организовать дистанционное обучение, либо продлить зимние каникулы.

Какая ситуация в областях, где и сколько еще продлятся зимние каникулы, читайте на сайте ТСН.ua.

На днях Кабинет министров принял решение о пересмотре графика работы учебных заведений. Учебным заведениям рекомендуют перейти на дистанционное обучение или продление зимних каникул не менее 19 января. Минобразования вместе с местными администрациями проработали переход на особый режим обучения.

Киев

В школах столицы новый учебный семестр начнется вовремя — 12 января. Однако обучение будет проходить в смешанном формате: часть учеников будет в классах, а часть сможет приобщаться к урокам онлайн.

Киевская область

В Киевской области в большинстве школ каникулы продолжаются 19 января. Впрочем, учебным заведениям, которые планировали возобновить обучение с 12 января, советуют продлить каникулы до 19 января или организовать дистанционный формат.

Львовская область

Во Львове продлят зимние каникулы на три дня — с понедельника, 12 января, до среды, 14 января, включительно. Учреждения области переходят либо на дистанционное обучение, либо продлевают зимние каникулы по меньшей мере до 19 января.

Одесская область

Учебам рекомендуют до 19 января перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы.

Днепропетровская область

В Днепре и области от 12 по 16 января (включительно) заведения общего среднего образования перейдут на дистанционную форму обучения.

Харьковская область

Школы Харькова и области начинают образовательный процесс после зимних каникул в понедельник, 12 января. «Обучение будет осуществляться в смешанном формате — онлайн и офлайн на безопасных локациях.

Черниговская область

На Черниговщине рекомендуют учебным заведениям организовать дистанционное обучение или продлить каникулы до 19 января. В частности, в школах Чернигова зимние каникулы продлятся до 16 января включительно.

Кировоградская область

Власти рекомендовали учебным заведениям продлить зимние каникулы до 18 января. Некоторые школы будут отдыхать до этого времени, некоторые — перешли на дистанционку, а в некоторых будет смешанный формат. В шкалах Кропивницкого каникулы продлили до 16 января, а некоторым — до 19 января и 25 января.

Полтавская область

В Полтаве учебные заведения с 12 января будут работать в штатном режиме. Формат обучения не будет меняться, несмотря на предыдущие рекомендации.

Запорожская область

В Запорожье решили не продлевать каникулы в — горсовет. С понедельника, 12 января, школьники возвращаются в учебу. В горсовете отмечают, что учебные заведения полностью снабжены генераторами, топливом, укрытиями.

Николаевская область

Власти Николаева заявили, что пока не видят оснований для перехода на дистанционное обучение или работу из-за погодных условий.

Сумская область

Местные власти рекомендуют рассмотреть возможность организации образовательного процесса в дистанционной форме или продления зимних каникул в учебных заведениях по меньшей мере до 19 января.

Хмельницкая область

Школы переходят на дистанционное обучение в течение 12-16 января. В учебных заведениях области также либо организуют дистанционку, либо продлят зимние каникулы. Решения будут принимать с учетом ситуации в каждой общине.

Житомирская область

В Житомире после завершения зимних каникул заведения общего среднего образования будут временно работать в дистанционном формате. Онлайн-обучение будет длиться одну неделю — до 19 января.

Винницкая область

В Винницкой области из-за ухудшения погодных условий решили приостановить очное обучение. Учреждениям рекомендуют перейти на онлайн формат или продлить каникулы по меньшей мере до 19 января.

Тернопольская область

Учащиеся 27 общин Тернопольской области будут учиться дистанционно. Школы в 24 общинах решили продлить каникулы до 19 января. Однако в Тернополе обучение в заведениях общего среднего образования возобновляется с понедельника, 12 января.

Ровенская область

С понедельника, 12 января, учащиеся учебных заведений Ровно вернутся за школьные парты.

Волынская область

В ОВА рекомендовали территориальным общинам ввести дистанционное обучение до 19 января. Из-за погодных условий с 12 по 14 января в школах Луцкой общины вводят дистанционное обучение.

Ивано-Франковская область

В областном центре решили не продлевать зимние каникулы. В некоторых же районах Прикарпатья — как в Коломыйском и Калушском — зимние каникулы продлятся до 19 января. В некоторых общинах от 12 января школьники неделю будут учиться дистанционно.

Закарпатская область

Региональная комиссия рекомендовала продлить школьные каникулы до 19 января или перевести учебный процесс на дистанционную форму. Впрочем, в некоторых общинах от 12 января учебные заведения будут работать оффлайн.

Черновицкая область

На Буковине более чем в 200 школах для учеников длятся каникулы. В то же время в более чем шести общинах организована дистанционная учеба. Еще в почти 50 школах учащиеся учатся очно. В частности, в Черновцах.

Напомним, власти Львовской области на тел непогоды сделали важное заявление . В регионе рекомендуют перевести предприятия, учреждения и организации в дистанционный режим работы. Исключение — объекты критической инфраструктуры.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. На фоне массированной атаки на столицу ночью 9 января в городе сложилась сложная ситуация из-за перебоев с теплом и водой.