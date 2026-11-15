Морозы, туман и гололедица: какой будет погода в Украине 15 ноября

Погода в Украине 15 ноября / © ТСН

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В воскресенье, 15 ноября, Украина окажется под влиянием антициклона, который принесет преимущественно сухую погоду. Осадков синоптики не ожидают, однако ночью во многих регионах столбики термометров опустятся ниже нуля, а на западе страны водителям придется быть особенно осторожными.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 15 ноября: антициклон, морозы и отсутствие осадков

Погода в воскресенье, 15 ноября, будет определять антициклон, центр которого разместится вблизи Одесской области. Поэтому в стране ожидается переменная облачность и полное отсутствие осадков.

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Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3° до -2°, а в западных областях столбики термометров опустятся до -1…-6°. Днем воздух прогреется до +3…+8°, в Закарпатье и юге страны — до +10°.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 15 ноября

«В Киеве и Киевской области воскресенье также пройдет без осадков. Ожидается переменная облачность и ветер переменных направлений скоростью 3-8 м/с. Ночью в области температура составит от +3 до -2°, в столице — около 0°. Днем воздух прогреется до +3…+8° по области и до +5…+7° в Киеве», — сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Днепре и Днепропетровской области: сколько градусов будет 15 ноября

«Температура воздуха ночью по области составит от -2° до +3°, в Днепре — +1…+3°. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+10° по области и до +7…+9° — в самом городе», — сообщает Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей.

Погода во Львове и Львовской области 15 ноября: синоптики предупредили об гололеде

Больше внимания синоптики обращают на Львовскую область. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ночью будет южным со скоростью 3–8 м/с, днем сменится юго-восточный и усилится до 7–12 м/с. Температура в области ночью опустится до 2–7° мороза, во Львове — до 3–5° ниже нуля. Днем воздух прогреется до +5…+10° по области и до +7…+9° в городе.

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«На Львовщине и во Львове 15–16 ноября ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Поэтому объявлен уровень опасности — желтый. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров», — сообщают во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Погода в Одессе и Одесской области 15 ноября: прогнозируют туман на дорогах

По прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в Одесской области 15 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, днем — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от -2° до +3° по области и +1…+3° в Одессе. Днем воздух прогреется до +5…+10° и +7…+9° соответственно.

«На автодорогах области утром местами ожидается туман с видимостью 200-500 м», — предупреждают синоптики.

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Вдоль побережья Одесской области ветер будет северо-западным, днем — юго-восточным, 6–11 м/с. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром возможна дымка с видимостью 1–2 км. Волнение моря ожидается легким, уровни моря будут оставаться безопасными. Температура воздуха ночью будет +2…+7°, днем — +5…+10°. Морская вода прогрета до +10…+11°.

Погода в Харькове и Харьковской области 15 ноября: прогноз синоптиков

По прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в Харьковской области 15 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0…+5° по области и +1…+3° в Харькове. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+8° по области и +5…+7° в городе.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть зима 2026-2027 годов в Украине. По прогнозу климатологии Веры Балабух, сезон ожидается на 1–2°C теплее климатической нормы. Однако это не означает отсутствия сильных морозов: при вторжении арктического воздуха в отдельных регионах температура ночью может опускаться до -20°C. Наиболее неустойчивая погода, по прогнозам, может быть в феврале.

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