- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Морозы ударят еще сильнее: прогноз погоды до конца недели
Арктический воздух с северных широт приведет к снижению температуры до -14…-20 градусов в части областей.
В Украине до конца недели ожидаются сложные погодные условия. Морозы усилятся, ожидаются снег и сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, ветер стихнет, только завтра еще на Левобережье будут порывы до 15-20 метров в секунду. Направление преимущественно западное.
«В ближайшую ночь еще небольшой снег в северных областях, а днем мокрый снег и дождь придут с новым циклоном к югу, востоку и Днепропетровщине», — отметила она.
То есть завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидаются мокрый снег и дождь с сильным ветром.
В западных областях в ближайшую ночь ожидается -12-18 градусов, завтра днем -7-12 градусов.
На севере и в центре ночью -7-14 градусов, днем 10 января -4-10 градусов.
На юге и востоке ночью -2-7 градусов, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла.
В Киеве 10 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ослабление западного ветра. В ближайшую ночь в столице -12 градусов, завтра днем -10 градусов, но на вечер субботы снизится до -14 градусов.
В воскресенье в столице без осадков, гололедица, ночью -15, днем -12 градусов.
«11 января ожидаются сложные погодные условия на юге и востоке Украины из-за очередного южного циклона — мокрого снега, дождя, налипания мокрого снега, сильного ветра, гололеда. На остальной территории Украины в воскресенье, 11 января, без существенных осадков, на западе небольшой снег. Мороз в воскресенье усилится, тепло будет в Донецкой, Луганщине и в Крыму», — добавила она.
Ранее сообщалось, что из-за значительного ухудшения погодных условий в Украине правительство разрабатывает решение, которое позволит сотрудникам некритических учреждений работать на дому. Страну, напомним, накрыли сильные морозы.