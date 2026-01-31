Морозы усиливаются: прогноз погоды в Украине на выходные

Морозы возвращаются / © pexels.com

В субботу и воскресенье в Украине прогнозируется значительное понижение температуры воздуха. 1 февраля ночью ожидается -25°С.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Погода в субботу, 31 января

31 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков, температура ночью -12…-17°С, днем -9-14°С. На Закарпатье в течение суток около 0°С.

На остальной территории снег и дождь. В южных, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях гололедица и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура в течение суток снизится до -5…-10°С, в Приазовье и Луганской области от -3°С до +2°С. В Крыму дождь при температуре +1…+6°С тепла.

Погода в воскресенье, 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, ожидается холодная погода с температурой ночью -20…-25°С, днем -13…-18°С. В южных областях, а также на Днепропетровщине, Донбассе и Луганщине ночью -12…-17°С, днем -8…-13°С. На Закарпатье ночью -4…-9°С, днем около 0°С. Без осадков только на юго-востоке страны.

Напомним, синоптики предупредили о лютых морозах в Украине, из-за которых объявлен красный уровень опасности.