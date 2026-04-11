Морозы усиливаются: синоптики предупредили о новой волне холода

Заморозки / © Associated Press

В Украине держится достаточно холодная погода. Синоптики предупреждают о сильных заморозках в течение нескольких дней.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

По данным синоптиков, ночью на воскресенье, 12 апреля, а также понедельника, 13 апреля, в Украине на поверхности почвы будут заморозки 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый

Кроме того, 12 апреля, на западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях заморозки в воздухе — 0-3°. Синоптики предупреждают о ІІ уровне опасности, оранжевый.

«Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям», — отметили в Укргидрометцентре.

© Укргидрометцентр

Погода на Пасху

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине до конца недели будет не очень комфортной. Пасха также не порадует теплом. В частности, дневная температура воздуха составит +6-11 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине практически повсеместно периодически дождь, периодическое прояснение. Потепление начнет поступать в регионы от 14 апреля.