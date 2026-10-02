Осенние заморозки / иллюстративное фото

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Мощный антициклон принесет в Украину сухую и комфортную погоду, однако в большинстве областей ночью ожидаются заморозки на почве.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 2 октября погоду в Украине будет определять мощный антициклон — область высокого атмосферного давления, поэтому повсеместно будет солнечно и без осадков.

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«Поскольку ночью будет ясно и звездно, в ближайшую ночь высока вероятность заморозков на почве. Однако не везде, а только в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях», — прогнозирует Диденко.

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Днём температура воздуха составит от +16 до +18 градусов тепла, хотя на северо-востоке будет немного прохладнее — от +12 до +16 градусов тепла. Самыми теплыми уголками страны останутся Закарпатье и Крым, где воздух прогреется до +20…+22 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 2 октября облачную погоду без осадков.

«Нашу погоду будет определять именно тот антициклон, центр которого будет перемещаться с севера Скандинавии в южном направлении и днём 2 октября расположится над Беларусью. Такое его расположение будет вызывать приток холодного воздуха с северо-востока. Давление будет продолжать расти, влажность будет снижаться с ночи на день. Ожидаются холодные ночи и приятно тёплые для этого времени года дни», — сообщают синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Дневная температура составит от +14 до +19 градусов тепла.

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Погода в Украине 2 октября / © Укргидрометцентр

Из-за малооблачной погоды ночью 2 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…-3. В субботу, 3 октября, к этим областям присоединятся и южные регионы.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый, и предупреждают, что такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 2 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 3 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 2 октября.

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