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- Украина
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Морозы уже накрывают Украину: синоптики предупредили об опасности в ряде регионов — карта
2 октября в Украине в течение всего дня сохранится сухая и тёплая погода.
Мощный антициклон принесет в Украину сухую и комфортную погоду, однако в большинстве областей ночью ожидаются заморозки на почве.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 2 октября погоду в Украине будет определять мощный антициклон — область высокого атмосферного давления, поэтому повсеместно будет солнечно и без осадков.
«Поскольку ночью будет ясно и звездно, в ближайшую ночь высока вероятность заморозков на почве. Однако не везде, а только в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях», — прогнозирует Диденко.
Днём температура воздуха составит от +16 до +18 градусов тепла, хотя на северо-востоке будет немного прохладнее — от +12 до +16 градусов тепла. Самыми теплыми уголками страны останутся Закарпатье и Крым, где воздух прогреется до +20…+22 градусов выше нуля.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют 2 октября облачную погоду без осадков.
«Нашу погоду будет определять именно тот антициклон, центр которого будет перемещаться с севера Скандинавии в южном направлении и днём 2 октября расположится над Беларусью. Такое его расположение будет вызывать приток холодного воздуха с северо-востока. Давление будет продолжать расти, влажность будет снижаться с ночи на день. Ожидаются холодные ночи и приятно тёплые для этого времени года дни», — сообщают синоптики.
Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Дневная температура составит от +14 до +19 градусов тепла.
Из-за малооблачной погоды ночью 2 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…-3. В субботу, 3 октября, к этим областям присоединятся и южные регионы.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый, и предупреждают, что такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 2 октября.