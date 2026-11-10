Морозы, ветер и дожди: какая погода ожидается 10 ноября в Украине и когда наступит потепление

Осень / иллюстративное фото / © ТСН

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10 ноября в Украине ожидается преимущественно сухая и прохладная погода с сильным ветром.

По словам синоптика Натальи Диденко, во вторник, 10 ноября, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, местами на юге ожидается до +12 градусов выше нуля. На севере, в центральных областях и на востоке Украины будет от +3 до +7 градусов.

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«Большую часть суток погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. И только вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщает Диденко.

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В то же время синоптик предупреждает, что на Правобережье Украины ожидается сильный ветер юго-западного направления.

По прогнозам Диденко, на этой неделе в Украине не будет слишком холодно: теплее всего будет на юге и в Крыму, где температура достигнет +10…+16. В пятницу, 13 ноября, по всей стране ожидается кратковременное заметное потепление, однако уже в выходные, 14–15 ноября, температура начнет снижаться.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что антициклон «KLAUS», наполненный холодом, оттесняется активной Атлантикой в сторону Каспия, что изменит воздушные потоки над Украиной: вместо арктического холода ожидается приток тепла с севера Италии и Средиземноморья.

Атмосферный вихрь «Pia» будет действовать как «мощный тепловой насос», закачивая субтропический воздух, что приведет к постепенному потеплению на фоне периодических дождей.

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Во вторник, 10 ноября, погода существенно не изменится — будет преимущественно облачно, ночью около 0, а днём +5…+7 тепла. В среду и четверг усилится влияние атмосферных фронтов с дождями, ночью местами с мокрым снегом и порывистым ветром, а температура составит +2…+4 ночью и +6…+8 тепла днем.

По данным Украинского гидрометцентра, 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно юго-восточным ветром со скоростью 5–10 м/с. Существенных осадков не предвидится, лишь днём в большинстве западных областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днём температура воздуха в Украине составит +3…+8 градусов тепла, а в Одесской области воздух прогреется до +12 градусов выше нуля.

Погода в Украине 10 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 10 ноября.

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