Морозы затягиваются: какой будет погода в Украине 16 января

Морозы не отступают / © unsplash.com

Реклама

Сегодня, 16 января, на Украине днем местами сильный снег. Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 7-12 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«В большинстве областей холодная погода, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны меньше мороза. Сегодня на востоке и юго-востоке страны будет идти небольшой снег. На остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Реклама

Температура в Винницкой и северных областях местами днем -9…14°С. На Прикарпатье, на юге и юго-востоке страны — -4…9°С. На Закарпатье днем около 0°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем -9…14°С. В Киеве -11…13°С.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.

А синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни на большинстве территории Украины будет преобладать холодная погода, а иногда ночные морозы ударят до -20 градусов.