Морская коса с отелями и казино: в Одесской области будут строить новый город-курорт

Инвестиционный проект под названием Дунайя утвердила Одесская ОГА.

На юге Одесской области, на косе между искусственным озером Сасык и Черным морем начнется реализация масштабного инвестиционного проекта под названием Дунайя, который предусматривает строительство курортного города.

Об этом сообщил помощник председателя облгосадминистрации Юрий Димчегло на своей странице в Facebook, опубликовав распоряжение от 29 декабря 2021 об учреждении государственного предприятия "Дунайя".

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По предварительным оценкам, объем инвестиций должен составлять от 2 до 3 млрд долларов США. На девственной природной косе построят 10 км набережной с гостиницами и казино.

Инициаторы проекта считают, что новый город-курорт сможет составить достойную конкуренцию Затоке.

"Ну что, Затока, держись", — написал по этому поводу Юрий Димчегло.

В то же время экологи не разделяют радости от такой инициативы. И.о. директора национального природного парка “Тузловские лиманы” Ирина Вихристюк отметила, что рядом расположены четыре неразвивающихся курорта и выразила сомнение в целесообразности сооружения еще одного - на месте с уникальной природой.

Напомним, летом 2021 года в Заливе, несмотря на очень грязное море, пляжи были переполнены туристами. Однако украинцы жаловались на сервис и продовольствие.

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