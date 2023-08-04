Морские дроны атакуют Новороссийск и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 августа 2023:
- "Атака морских дронов": в России сообщили о взрывах на море в Новороссийске Читать далее –>
- США введут против Ирана новые санкции из-за поддержки России Читать далее –>
- Ночью в Крыму раздались взрывы, в Феодосии частично пропал свет Читать далее –>
- ВСУ задействовали резервы для прорыва в Запорожском направлении — The Washington Post Читать далее –>
- В Сирии убили лидера террористов ИГИЛ Читать далее –>
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