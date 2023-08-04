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Морские дроны атакуют Новороссийск и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1740
Время на прочтение
1 мин
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Морские дроны атакуют Новороссийск и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 августа 2023 года

Главные события ночи, 4 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 августа 2023:

  • "Атака морских дронов": в России сообщили о взрывах на море в Новороссийске Читать далее –>
  • США введут против Ирана новые санкции из-за поддержки России Читать далее –>
  • Ночью в Крыму раздались взрывы, в Феодосии частично пропал свет Читать далее –>
  • ВСУ задействовали резервы для прорыва в Запорожском направлении — The Washington Post Читать далее –>
  • В Сирии убили лидера террористов ИГИЛ Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1740
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