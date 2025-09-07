Морские дроны РФ: Буданов оценил результаты врага

Морской дрон. / © скрин с видео

Россияне более полутора лет работали над разработкой морских дронов. Примером является «Зефир», который россияне недавно применили.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.

По словам главы ГУР, россияне смогли доработать несколько моделей.

«Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает», — пояснил Буданов.

Он добавил, что беспилотники Magura продолжают совершенствоваться. И до такой техники россиянам еще далековато.

Ранее в ГУР рассказали, что готовится противодействие вражеским морским дронам. Как известно, один из российских безэкипажных катеров поразил судно ВМС ВСУ в устье Дуная.

В разведке констатировали, что россияне заимствуют украинский опыт успешного применения морских дронов для атак на суда.

«Мы это видим и следим за этим… Мы уже работаем над предстоящей реализацией противодействия», — заметил командир спецподразделения ГУР Group13 с позывным «Тринадцатый».