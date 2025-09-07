- Дата публикации
Морские дроны РФ: Буданов оценил результаты врага
У РФ есть наработка в направлении морских дронов.
Россияне более полутора лет работали над разработкой морских дронов. Примером является «Зефир», который россияне недавно применили.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.
По словам главы ГУР, россияне смогли доработать несколько моделей.
«Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает», — пояснил Буданов.
Он добавил, что беспилотники Magura продолжают совершенствоваться. И до такой техники россиянам еще далековато.
Ранее в ГУР рассказали, что готовится противодействие вражеским морским дронам. Как известно, один из российских безэкипажных катеров поразил судно ВМС ВСУ в устье Дуная.
В разведке констатировали, что россияне заимствуют украинский опыт успешного применения морских дронов для атак на суда.
«Мы это видим и следим за этим… Мы уже работаем над предстоящей реализацией противодействия», — заметил командир спецподразделения ГУР Group13 с позывным «Тринадцатый».