Морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ
Танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.
Морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море.
Об этом сообщили источники в СБУ в комментарии «Суспільному».
Во время атаки судна были пустыми и направлялись на погрузку в порт Новороссийск.
По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.
Теперь нефтетанкеры «теневого флота» РФ фактически выведены из эксплуатации.
Напомним, накануне Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, склад с дронами в Крыму и другие военные объекты.