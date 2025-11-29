ТСН в социальных сетях

Морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ

Танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

Светлана Несчетная
Морские дроны

Морские дроны / © ТСН

Морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море.

Об этом сообщили источники в СБУ в комментарии «Суспільному».

Во время атаки судна были пустыми и направлялись на погрузку в порт Новороссийск.

По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

Теперь нефтетанкеры «теневого флота» РФ фактически выведены из эксплуатации.

Напомним, накануне Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, склад с дронами в Крыму и другие военные объекты.

