Украина
805
1 мин

Морские дроны СБУ поразили в Черном море танкер «теневого флота» РФ

Атака на танкер — совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по танкеру Dashan. Скриншот с видео

Сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к «теневому флоту» РФ.

Об этом передают источники ТСН.ua в СБУ.

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в портовый терминал «Новороссийск». Корабль шел максимальным ходом и с выключенным транспондером.

Операция была осуществлена совместными силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

В результате атаки танкер получил критические повреждения и, по предварительной информации, был выведен из строя. На видео видны мощные взрывы в районе кормы.

По приблизительным подсчетам стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн.

Ранее против судна Dashan санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Отмечается, что за последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер теневого флота РФ, который помогал Кремлю обходить международные санкции.

«СБУ продолжает активные меры по снижению поступлений нефтедолларов в бюджет РФ», — добавляет наш источник.

Заметим, что российские пропагандисты истерически отреагировали на эффективный удар дронов СБУ и пожаловались, что украинцы безнаказанно уничтожают корабли РФ.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ вывели из строя терминал сжиженного газа в российском порту «Темрюк».

805
