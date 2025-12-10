- Дата публикации
-
- Украина
Морские дроны СБУ поразили в Черном море танкер «теневого флота» РФ
Атака на танкер — совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.
Сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к «теневому флоту» РФ.
Об этом передают источники ТСН.ua в СБУ.
Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в портовый терминал «Новороссийск». Корабль шел максимальным ходом и с выключенным транспондером.
Операция была осуществлена совместными силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.
В результате атаки танкер получил критические повреждения и, по предварительной информации, был выведен из строя. На видео видны мощные взрывы в районе кормы.
По приблизительным подсчетам стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн.
Ранее против судна Dashan санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.
Отмечается, что за последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер теневого флота РФ, который помогал Кремлю обходить международные санкции.
«СБУ продолжает активные меры по снижению поступлений нефтедолларов в бюджет РФ», — добавляет наш источник.
Заметим, что российские пропагандисты истерически отреагировали на эффективный удар дронов СБУ и пожаловались, что украинцы безнаказанно уничтожают корабли РФ.
Ранее сообщалось, что дроны СБУ вывели из строя терминал сжиженного газа в российском порту «Темрюк».