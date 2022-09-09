Морские коньки, драконы и бобры: что означают шевроны украинских военных

Шевроны ВСУ – декоративно-информационные нашивки на форменной одежде военнослужащих. Раньше они не отличались разнообразием и были стандартным образцом. Однако с началом АТО 2014 начали появляться новые добровольческие батальоны, военные организации и подразделения, у которых появились свои нарукавные знаки. Что означают разные шевроны ВСУ – читайте в материале ТСН.ua.

Нашивки или военные шевроны могут указать, к какому батальону, полку или роду войск принадлежит военнослужащий. Нарукавные знаки и шевроны – это все нашивки на форме военных. И их часто путают.

Вооруженные Силы Украины разрабатывают и утверждают нарукавные знаки в форме щита: они главные и официальные. А вот шевроны – скорее приложения, хотя также являются нашивками. Часто это две полоски V-подобной формы, где содержится определенная информация о категории военнослужащих. В ВСУ шевроны есть только у сержантского состава. Носят их на погонах для распознавания звания (младший и старший сержант, сержант). Однако название "шеврон" так сильно прижилось, что его начали использовать для обозначения практически всех нашивок.

Что такое шеврон: немного истории

Впервые военные нарукавные знаки появились в XIX веке. До этого для распознавания воинской части использовался цвет формы, которая могла быть достаточно яркой (синяя, красная, зеленая). Однако с развитием вооружения у солдата уже можно было попасть с достаточно большого расстояния, поэтому военную форму начали изготавливать в защитном цвете (хаки).

Главная цель нашивок – различить своих и чужих на расстоянии. Именно поэтому чаще всего нарукавный знак не более четырех цветов и не более четырех символов или знаков. Так нашивку можно хорошо рассмотреть даже невооруженным глазом. На знаке также указывается информация о принадлежности к подразделению, соединению, воинской части. Также он рассказывает об особенностях деятельности и назначении военнослужащих. Например, морская пехота, сухопутные войска и т.п.).

Путать термины "нарукавный знак" и "шеврон" начали еще после революции 1917 года. Тогда белой гвардией использовались для идентификации разных группировок именно классические шевроны. То есть косые нашивки, отличавшиеся по цвету. Тогда это были единственные отличительные знаки. Впоследствии для различения армия начала использовать также и нарукавные знаки. Но по привычке их продолжали называть шевронами.

После провозглашения независимости, Украина продолжала использовать нашивки советского образца. Однако в 2014 году с началом аннексии Крыма и войны на востоке сложилась неприятная ситуация – украинские военные и агрессор часто имели одинаковые нашивки. Поэтому в ВСУ решили создать новые шевроны, которые были бы ближе к европейским образцам. Четких указаний не существовало до 2018 года. И только последние несколько лет военные руководствуются правилами, описанными в "Методических рекомендациях по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в ВСУ".

Основные правила, изложенные в методике, таковы:

запрещается изображать какие-либо религиозные символы, в том числе иконы;

нельзя совмещать вооружение и военную технику разных лет в одной композиции (например, саблю и джавелин);

запрещено использовать портреты известных деятелей и писать их имена (даже если подразделение или батальон было создано в его честь);

не рекомендовано размещать надписи – лучше их делать отдельной нашивкой.

Эмблемы разрабатываются в двух вариантах — в защитных цветах (полевой узор) и полноцветные (для других случаев).

Кроме официальных нарукавных знаков также существуют неофициальные шевроны ВСУ, часто называемые "moral patches". В первую очередь такие нашивки указывают на незаурядное чувство юмора их владельцев. Военные носят их только в полевых условиях. А вот на территории воинской части они запрещены.

Новые шевроны ВСУ

Шевроны ВСУ: описание / Фото: Associated Press

Главное отличие новых шевронов Вооруженных Сил Украины в том, что в их основе лежит стилизованный трезубец. Он стал обновленным символом ВСУ. При создании новых нашивок разработчики приняли во внимание знаки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Также, нарукавные знаки разных видов и родов войск отличаются своей формой и цветом. Так, новый шеврон Десантно-Штурмовых Войск Украины изготовлен в форме парашюта:

Шеврон Десантно-Штурмовых Войск Украины / Фото: commons.wikimedia.org

А шеврон Зенитно-Ракетных Войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отличается голубым цветом:

Шеврон Зенитно-Ракетных Войск Воздушных Сил ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

А вот так выглядят нарукавные знаки Сухопутных Войск, Воздушных Сил и Военно-Морских Сил ВСУ:

Нарукавный знак Сухопутных Войск ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Шеврон Воздушных Сил ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавный знак Военно-Морских Сил ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Значение некоторых официальных шевронов ВСУ

Некоторые официальные нарукавные знаки ВСУ выглядят интересно и необычно. Рассказываем о некоторых из них.

Акула подводных диверсантов

Официальный нарукавный знак 801 центра борьбы с ПДСЗ и противоминной борьбы сегодня выглядит так:

Официальный шеврон 801-го центра борьбы с ПДСЗ и противоминной борьбы / Фото: commons.wikimedia.org

До 2014 года это был 801 отдельный отряд, который дисколировался в Севастополе и имел такой знак:

Старый нарукавный знак 801-го отряда, дислоцировавшийся в Севастополе / Фото: ТСН.ua

Сейчас военные центра обычно носят оба знака: первый как официальный, второй – скорее как память. Как объясняют сами военнослужащие, в эмблеме нет особого символизма, хотя в акуле можно разглядеть плохих парней, с которыми им приходится бороться.

Артиллерийский полк и их "дракон"

На официальном нарукавном знаке 32-го реактивного артиллерийского полка изображен дракон, из пасти которого вырываются языки пламени:

Нарукавная эмблема 32-го реактивного артиллерийского полка / Фото: ТСН.ua

Считается, что пламя дракона — своеобразная аналогия ракет реактивной артиллерии, ведь именно на базе этого полка проводились испытания ракетного комплекса "Нептун".

"Солнышко" из Закарпатья

На официальном нарукавном знаке Закарпатского добровольческого спецподразделения "Солнышко" изображено солнце, которое с любовью посматривает на украинские пшеничные поля:

Нарукавный знак Закарпатского добровольческого спецподразделения "Солнышко" / Фото: ТСН.ua

Как объясняет значение нарукавного знака командир подразделения с позывным Друг Серый: "Нашивка была создана в начале российско-украинской войны в 2014 году. Тогда отряд дислоцировался на территории детского лагеря "Солнышко", и нас тоже начали так называть. Изображение солнышка выбрали, чтобы показать, что суровые ребята-спецназначения также могут нести лучики добра и света".

Морской конек и меч

2019 появился официальный нарукавный знак 73-го морского центра СпП имени кошевого атамана Антина Головатого:

Нарукавный знак 73-го морского центра СПП имени кошевого атамана Антина Головатого / Фото: commons.wikimedia.org

Изображение на нашивке морского конька вполне понятно – он символизирует морскую специфику центра и его приспособленность к водной среде. На знаке морской конек обвивает меч Святослава Храброго – он был найден в Днепре вблизи острова Хортица 2011 года. Меч – это преданность военному делу, умение выполнять задачи в любых условиях и символ принадлежности к военной разведке.

"Злюка" бобер

В феврале 2020 появился официальный нарукавный знак воинской части А3955, эскиз к которому был разработан украинским графическим дизайнером и художником Романом Шостей:

Нарукавный знак воинской части А3955 / Фото: commons.wikimedia.org

Цветовая гамма шеврона указывает на то, что военное формирование относится к понтонно-мостовым частям, которые могут действовать не только на суше, но и на воде. Бобер в геральдике – это символ инженерного мастерства, работоспособности, защиты, бдительности и преданности. А еще в мире изображения бобра используют на обозначении сотрудничества и присущи понтонно-мостовым подразделениям. Однако на шевроне бобер выглядит довольно воинственно и готов дать отпор своим врагам.

Дикая утка

2014 был сформирован возведенный отряд воздушных сил "Дика утка". Добровольцы из отряда участвовали в боях за Донецкий аэропорт. Шеврон выглядит так:

Нарукавный знак сводного отряда воздушных сил "Дикая утка". / Фото: commons.wikimedia.org

История создания нарукавного знака очень интересна. О его появлении рассказывал полковник Богдан Бондарь: "В 2014 году, когда мой отряд пытался зайти на позицию „Зенит“, мы несколько дней стояли в селе Тоненьком, и там нас накрыло „градами“. Сгорела почти вся техника и личные вещи. Поэтому мы одели. польскую форму, которую подбросили волонтеры, а через сутки сепары начали писать, что на нашей позиции из последних сил держится польский спецназ.Во всем мире наемников неофициально называют дикие гуси, а поскольку мы из авиации, то стали смеяться, что мы дикие утки — летим и "бомбим". А потом пошло-поехало — волонтеры придумали шеврон, флаг".

Эдельвейсы, топорики и горы

В 2018 году была утверждена символика батальонов в составе 10-й бригады в Галиции. Весьма интересным выглядит шеврон 109-го горно-пехотного батальона:

Нарукавный знак 109-го горно-пехотного батальона / Фото: ТСН.ua

На нем изображены голова галки (галицкое происхождение военных), цветок эдельвейс (являющийся символом мужества и выносливости), скрещенные боевые гуцульские топорики (они являются символами решительности, защиты, твердого нрава) и горы.

Галка из Галиции

Вот так выглядит официальный нарукавный знак 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковщины, утвержденный в 2021 году:

Нарукавный знак 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области / Фото: commons.wikimedia.org

Галка указывает на галицкое происхождение бригады. Хотя эту птицу можно часто встретить на разных галицких гербах еще с начала XI века.

Неофициальные шевроны ВСУ

Как мы уже говорили, существуют также неофициальные шевроны, которые носят бойцы только в полевых условиях для поднятия настроения.

Единорог ЛГБТ-военных

Вот так выглядит неофициальная символика ЛГБТ-военных из Украины:

Неофициальная эмблема украинских ЛГБТ-военных / Фото: ТСН.ua

С просьбой сделать лого для объединения ЛГБТ-военных обратились зимой 2021 к иллюстраторке Неле Левицкой. Как рассказала сама иллюстратор, сначала бриф ее запутал, ведь он состоял из аниме-картинок, нравящихся многим представителям сообщества, и существующих шевронов других военных подразделений. В конце концов, решили остановиться на единороге. Однако Нели сделала его храбрым, с военной амуницией и пламенем. Автор призналась, что найти баланс было очень сложно, ведь нужно было, чтобы шеврон ассоциировался с ЛГБТ и не был банальным.

В геральдике единорог олицетворяет отважного солдата, который скорее погибнет не поле боя, чем попадет в руки врага.

Боевые ведьмы

Неофициальный отряд украинских боевых ведьм имеет свой, хоть и неофициальный, нарукавный знак, проект которого был разработан дизайнером Андреем Ермоленко:

Неофициальный знак украинских боевых ведьм / Фото: ТСН.ua

Айтишница и мотогонщица Рина Старчеус в начале полномасштабной войны отправила двух своих детей и других членов семьи на запад Украины, а сама вступила в ряды ТрО. Свою военную форму она дополняла цветастыми платками и эльфийскими ушками. И совсем скоро ее уникальный стиль переняли другие волонтеры. Тогда же появился неофициальный отряд украинских боевых ведьм со своим нарукавным знаком.

"Пацаны из Бучи"

Дизайнер Влад Борщ уехал из Бучи в середине апреля. Тогда он решил создать символику, которую носили бы свои "ребята из района":

Неофициальный знак "Бойся тучи и пацанов из Бучи" / Фото: ТСН.ua

Тираж неофициальных шевронов составлял 150 штук и 80% из них используются военными. Фраза, которую дизайнер написал на знаке, происходит из местного сленга. Также Влад использовал цвета из флага города.

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