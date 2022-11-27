Морские пехотинцы за неделю уничтожили 88 оккупантов и 4 танка

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору.

Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам.

Об этом сообщает командование морской пехоты в сообщении в социальных сетях.

По уточненным данным в период с 19.11.2022 по 25.11.2022 наши воины уничтожили: личного состава – 88 кафиров, танков – 4, БМП – 3, ББМ – 1, САУ – 6, прицепной артиллерии – 1, ЗРК – 1 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а также 4 хранилища с боеприпасами.

Слава Украине!

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Напомним, что российские оккупанты для доукомплектования и пополнения потерь своих подразделений перемещают личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий. Отдельная речь идет о Донетчине.

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