Морские рейсы: "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов из Днепра и Кривого Рога в Бердянск

Недавно запустили поезд для жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в Одессу.

"Укрзализныця" (УЗ) с 10 июня возобновляет курсирование поездов Днепр-Бердянск и Кривой Рог-Бердянск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно — по нечетным. Отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23.

Напомним, "Укрзализныця" с июня запускает два новых поезда к морю в Геническ (Херсонская область) из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска. Недавно "Укрзализныця" запустила поезд для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных украинских городов в Одессу. Также открыты другие "морские" рейсы к летнему сезону: жители Чернигова и Сум могут покупать билеты на скорый поезд в Одессу, а для львовян появилось новое ежедневное летнее сообщения с Бердянском.

Также после более чем годичного перерыва "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение. Из Киева 1 июня отправился поезд в Вену, который будет проходить и через Будапешт.

Новости Украины: "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией

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