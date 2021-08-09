"Морской бой": в Одессе туристы подрались на глазах у ребенка (видео)

"Морской бой": в Одессе туристы подрались на глазах у ребенка (видео)

Компания выясняла отношения в воде.

В Одессе между туристами произошла драка. Соответствующее видео появилось в Сети.

Об этом сообщается в одном из паблик.

На видео видно, как компания в воде выясняет отношения. В ходе ссоры одна из женщин набросилась на мужчину, стоявшего рядом.

После этого женщину, которая напала первой, бьет другая женщина. После этого они начали хватать друг друга за волосы.

Все это происходило на глазах у ребенка.

Что стало причиной конфликта — пока неизвестно, но в паблике отмечают, что ссора произошла на фоне вероисповедания.

Напомним, на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.

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