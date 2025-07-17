"Морской дракон" на пляже в Одессе: биолог объяснил, есть ли опасность для туристов

Морской дракон / © Общественное достояние

Реклама

На пляже в Одессе заметили рыбу, которую называют «морским драконом» — речь идет о ядовитом обитателе морского дна, который встречается в теплое время года у песчаных побережий.

Об этом рассказал доктор биологических наук Виктор Демченко в эфире Украинского Радио.

По его словам, «морской дракон» или морская змейка — не новинка для Черного моря. Это типичный вид для прибрежной зоны с песчаным дном. В теплый период года рыба может подходить ближе к берегу, поэтому ее иногда замечают отдыхающие.

Реклама

По его словам, эта рыба длиной 15-20 сантиметров зарывается в песок. Ее укус может вызвать отек и повышение температуры, однако опасность для жизни минимальна — уровень отравления сравнивают с укусом паука. Демченко отметил, что смертельных случаев спровоцированных этой рыбой он лично не встречал.

Относительно сообщений о появлении рыбы фугу в Черном море, биолог подчеркнул: такие случаи не подтверждаются. Последний раз ее фиксировали в Севастополе еще в 2018 году, а учитывая низкую соленость Черного моря, ее массовое распространение невозможно.

По мнению эксперта, слухи об опасных морских существах — это скорее проявление паники, чем реальная угроза.

Напомним, в украинских реках и прудах стремительно распространяется чужеродная рыбка — амурский чебачок. Она родом с Дальнего Востока, в частности Японии и Китая. Несмотря на свои небольшие размеры (до 10 см), чебачок очень агрессивен и вытесняет местные виды из украинских водоемов.

Реклама