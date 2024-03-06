Морской дрон, на который собирали деньги украинцы, получил громкое название: Федоров показал и рассказал детали

Дрон может нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 километров.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал первый именной морской дрон — он получил название "Авдеевка". Это один из дронов, на которые собирали деньги украинцы.

Об этом министр написал на своей странице в соцсети.

Так, дроны Sea Baby, на которые собирали деньги украинский бизнес, известные блоггеры и граждане – уникальная разработка СБУ. Их проектируют и собирают в Украине и после успешных испытаний отпускают на охоту за российским флотом. Они способны нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 километров.

"Это первый дрон, изготовленный СБУ при содействии UNITED24. У него значительно лучше мореходность и другие свойства. Это универсальная платформа, на которой мы будем размещать разное вооружение. Он уже очень хорошо себя показал, поразив пять российских кораблей у Севастопольской бухты осенью прошлого года. Лодки крепкие, мощные, выносливые", — рассказал Хантер, бригадный генерал военной контрразведки СБУ.

В то же время Михаил Федоров добавил, что Украина отомстит за каждый украинский город и защитит украинские воды от вражеских сосудов.

Напомним, что воздушная поддержка, которая стала "агрессивнее", российские войска на линии фронта помогли российским войскам недавно продвинуться на востоке Украины, в том числе захватить Авдеевку.

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