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Мощная атака беспилотников на Россию и оккупация Курахового: главные новости ночи 11 января 2025 года

Мощная атака беспилотников на Россию и оккупация Курахового: главные новости ночи 11 января 2025 года

Россию ждала беспокойная ночь.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Взрывная ночь в России: ряд городов атаковали неизвестные дроны Читать далее –>
  • Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители Читать далее –>
  • В России беспилотник влетел в многоэтажку: есть потерпевшие Читать далее –>
  • Враг оккупировал Курахово — Deep State Читать далее –>
  • Попытки врага выйти и закрепиться на трассе Покровск-Константиновка — только начало операции — военный обозреватель Читать далее –>

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