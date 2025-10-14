Мощная атака на Харьков: пострадали 57 человек, что разрушено (фото)

Разрушения в Харькове после российской атаки вечером 13 октября / © Харьковская областная прокуратура

Из-за российской атаки на Харьков вечером 13 октября пострадали 57 человек — пациентов поврежденной больницы. Кроме медучреждения, повреждены общежитие, предприятие, учебное заведение, электросети и десятки автомобилей.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным следствия, российская армия 13 октября около 21:50 нанесла авиаудар по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, для удара оккупанты применили ФАБ-250/500. Было повреждено медицинское учреждение, гаражные боксы, 19 машин и помещение гражданского предприятия.

По информации Синегубова, враг также атаковал БпЛА Киевский район Харькова. Глава ОВА отметил, что в городе повреждены общежитие, предприятие, учебное заведение, больница, хозяйственная постройка, два нежилых здания, электросети и 24 авто.

В прокуратуре указали, что пострадали 57 пациентов больницы: 51 человек получил острую стрессовую реакцию, еще шесть человек получили ранения осколками стекла. В то же время Синегубов написал в Сети, что в Харькове травмировались мужчины в возрасте 79 и 68 лет, женщины в возрасте 75, 73, 44, 69, 74 года, а острую реакцию на стресс получили 50 пациентов больницы.

Прокуроры вместе со следователями полиции зафиксировали последствия военного преступления российских военных, собрали доказательства и установили потерпевших. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Разрушения в Харькове после российской атаки вечером 13 октября / © Харьковская областная прокуратура

Напомним, вечером 13 октября россияне массированно ударили по Харькову. Зафиксирован «прилет» по медицинскому учреждению и большой пожар. Были частично обесточены три района города и сообщалось сначала о четырех пострадавших. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил удары по медучреждению и энергетике.

Заметим, в тот же вечер, когда оккупанты ударили по Харькову, без света оказались Белгород и Курская область в России.