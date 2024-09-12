Мощная атака по Конотопу в Сумской области: мэр города рассказал о последствиях

Местному бюджету нет денег, чтобы восстановить водоснабжение и элетроэнергию в пострадавших домах.

В результате удара россиян по Конотопу на Сумщине пострадали, которые в основном получили осколочные ранения.

Об этом рассказал в эфире Киев24 городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин.

"В основном пострадавшие получили осколочные ранения, за исключением одного человека. Она выехала на автомобиле ночью туда, где были прилеты, чтобы помогать пострадавшим. Прилетел "Шахед", разрушивший трамвайный путь на определенном участке, и повредил дом. Недалеко от него. другой дом получил еще более серьезное повреждение", — сообщил он.

По его словам, местному бюджету нет денег, чтобы восстановить водоснабжение и элетроэнергию в пострадавших домах.

"Сейчас в городе отсутствует электроэнергия. Проводят работы, чтобы возобновить услуги. У нас сегодня состоится сессия городского совета. Я не знаю, из чего мы будем искать деньги на восстановление. Нам нужно срочно выделить на техническое обследование домов, где находился пожар", — добавил Семенихин.

Напомним, ночью 12 сентября Россия нанесла массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

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