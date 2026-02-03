Мощная атака РФ по Украине: что летело, где гремели взрывы и как отработала ПВО

Украина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 3 февраля Россия совершила комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

4 ракеты «Циркон»/«Оникс» (район пуска ТОТ АР Крым)

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300

7 крылатых ракет Х-22/Х-32

28 крылатых ракет «Х-101/Искандер-К»

450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов

«Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесчина», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников разных типов

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях.

Что известно о ночной атаке

Под массированным ударом в самые суровые морозы были 8 областей Украины, РФ била несколькими видами баллистики, дронами и крылатыми ракетами по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове, Днепре — сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он назвал ночную атаку России «очередным российским преступлением против человечности, попыткой зимнего геноцида».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно выбирает террор вместо дипломатии.

РФ атаковала инфраструктуру Киева, преимущественно без тепла, Дарницкий и Днепровский районы на левом берегу столицы. Сложная ситуация в Харькове и Виннице. Одесчина также пережила атаку.