Мощная атака РФ по Украине: Житомир оказался без воды и света

Власть собирает штаб и формирует дополнительные резервы по топливу и маслам для работы генераторов.
В результате массированного удара РФ Житомир оказался без водоснабжения и света.
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
"Водоснабжение приостановлено. Город - без электроэнергии. Работают ГСЧС, наши службы. Пока не могу дать информацию, когда будет электроэнергия, но в случае критической ситуации будем действовать следующим образом. Сразу после отбоя тревоги водоканал на генераторах начнет подавать воду на 2 часа, чтобы люди могли создать резерв. После этого будет прекращено водоснабжение, и оно начнется снова с 19 часов и будет до 22 часов. Завтра утром с 6 до 9", - рассказал мэр города.
По его словам, сейчас власти собираем штаб и формируют дополнительные резервы по топливу и маслам для работы генераторов.
Напомним, по данным правительства, во время комбинированной атаки России пострадало 15 областей. Есть погибшие и потерпевшие.
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