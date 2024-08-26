Мощная атака РФ по Украине: Житомир оказался без воды и света

Власть собирает штаб и формирует дополнительные резервы по топливу и маслам для работы генераторов.

В результате массированного удара РФ Житомир оказался без водоснабжения и света.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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"Водоснабжение приостановлено. Город - без электроэнергии. Работают ГСЧС, наши службы. Пока не могу дать информацию, когда будет электроэнергия, но в случае критической ситуации будем действовать следующим образом. Сразу после отбоя тревоги водоканал на генераторах начнет подавать воду на 2 часа, чтобы люди могли создать резерв. После этого будет прекращено водоснабжение, и оно начнется снова с 19 часов и будет до 22 часов. Завтра утром с 6 до 9", - рассказал мэр города.

По его словам, сейчас власти собираем штаб и формируют дополнительные резервы по топливу и маслам для работы генераторов.

Напомним, по данным правительства, во время комбинированной атаки России пострадало 15 областей. Есть погибшие и потерпевшие.

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