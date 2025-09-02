- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1786
- Время на прочтение
- 1 мин
Мощная атака российскими дронами на украинские города: главные новости ночи 2 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 сентября 2025 года:
Более 10 взрывов в Белой Церкви: враг атаковал город дронами Читать далее –>
Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района Читать далее –>
Вторую ночь подряд Белую Церковь атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие Читать далее –>
Россияне атаковали дронами приграничья Черниговщины: есть раненые Читать далее –>
Россия атаковала Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>