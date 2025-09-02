ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1786
Время на прочтение
1 мин

Мощная атака российскими дронами на украинские города: главные новости ночи 2 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 сентября 2025 года:

  • Более 10 взрывов в Белой Церкви: враг атаковал город дронами Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района Читать далее –>

  • Вторую ночь подряд Белую Церковь атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие Читать далее –>

  • Россияне атаковали дронами приграничья Черниговщины: есть раненые Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1786
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie