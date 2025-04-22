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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Мощная атака врага на Одессу: повреждены учебное заведение и транспорт

Пожар после атаки тушило почти 80 пожарных.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу

В ночь на 22 апреля 2025 года Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками

Об этом пишет ГСЧС.

Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета.

Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

По предварительной информации, пострадали 3 человека.

От ГСЧС были привлечены 78 пожарных и 21 единица техники.

Напомним, что в ночь на 22 апреля в Киевской области раздались взрывы: работали силы ПВО.

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