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Мощная атака врага на Одессу: повреждены учебное заведение и транспорт
Пожар после атаки тушило почти 80 пожарных.
В ночь на 22 апреля 2025 года Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками
Об этом пишет ГСЧС.
Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета.
Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.
По предварительной информации, пострадали 3 человека.
От ГСЧС были привлечены 78 пожарных и 21 единица техники.
Напомним, что в ночь на 22 апреля в Киевской области раздались взрывы: работали силы ПВО.