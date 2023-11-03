Мощная атака вражескими беспилотниками и взрывы в Украине: главные новости ночи 3 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 ноября 2023:
- Масштабная воздушная тревога охватила почти всю Украину: были сообщения о взрывах .
- В Харькове прогремел ряд взрывов — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе по Харькову: есть попадания по инфраструктуре Читать далее –>
- Во Львовской области работала ПВО из-за атаки вражеских беспилотников Читать дальше –>
- Около 10 ударов дронами: в результате атаки в Харькове занялась СТО Читать далее –>
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