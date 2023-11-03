Мощная атака вражескими беспилотниками и взрывы в Украине: главные новости ночи 3 ноября 2023 года

Главные новости ночи 3 ноября 2023:

Масштабная воздушная тревога охватила почти всю Украину: были сообщения о взрывах .

В Харькове прогремел ряд взрывов — мониторинговые каналы Читать далее –>

Оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе по Харькову: есть попадания по инфраструктуре Читать далее –>

Во Львовской области работала ПВО из-за атаки вражеских беспилотников Читать дальше –>

Около 10 ударов дронами: в результате атаки в Харькове занялась СТО Читать далее –>

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