Мощная "бавовна" в Крыму: украинские дроны поразили важные военные объекты РФ

Атака на объекты в Крыму. / © СБУ

В ночь на 6 марта украинские беспилотники устроили «бавовну» во временно аннексированном Крыму. В частности, был поражен Евпаторийский авиаремонтный завод.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Службе безопасности.

«Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенней "бавовны" на российских военных объектах в Крыму», — сообщил собеседник издания.

Беспилотники атаковали производственные цеха АО «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино вблизи аэродрома «Джанкой».

По предварительной информации, поражены:

два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С2»;

БпЛА «Мохаджер-6» на летном поле;

зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;

два топливозаправщика;

наземную станцию управления БпЛА «Форпост».

«Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, используемой Россией для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности — особенно на территории украинского Крыма», — сообщил информированный источник в СБУ.

ФОТО

Дроны СБУ поразили завод и уничтожили российские «Панцири». / © СБУ

Дроны СБУ ударили по военным объектам в Крыму. / © СБУ

Дроны СБУ ударили по военным объектам в Крыму. / © СБУ

Напомним, в конце февраля Украина ударила по "жирным" целям в Крыму. Под огнем оказались радиолокационные станции, командные пункты и склады, которые использовались для обеспечения наступательных действий противника.