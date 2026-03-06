- Дата публикации
Мощная "бавовна" в Крыму: украинские дроны поразили важные военные объекты РФ
Украинские беспилотники атаковали российскую технику вблизи Джанкоя.
В ночь на 6 марта украинские беспилотники устроили «бавовну» во временно аннексированном Крыму. В частности, был поражен Евпаторийский авиаремонтный завод.
Об этом сообщили источники ТСН.ua в Службе безопасности.
«Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенней "бавовны" на российских военных объектах в Крыму», — сообщил собеседник издания.
Беспилотники атаковали производственные цеха АО «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино вблизи аэродрома «Джанкой».
По предварительной информации, поражены:
два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С2»;
БпЛА «Мохаджер-6» на летном поле;
зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;
два топливозаправщика;
наземную станцию управления БпЛА «Форпост».
«Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, используемой Россией для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности — особенно на территории украинского Крыма», — сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, в конце февраля Украина ударила по "жирным" целям в Крыму. Под огнем оказались радиолокационные станции, командные пункты и склады, которые использовались для обеспечения наступательных действий противника.