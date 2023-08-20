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Мощная "бавовна" в Курске и ответ на удар по Чернигову: главные новости ночи 20 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2732
Время на прочтение
1 мин
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Мощная "бавовна" в Курске и ответ на удар по Чернигову: главные новости ночи 20 августа 2023 года

Последствия взрыва на вокзале в Курске

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 августа 2023:

  • Ночью на вокзале в Курске произошла "бавовна" (видео) Читать дальше –>
  • Над двумя московскими аэропортами срочно закрыли небо: что произошло Читать далее –>
  • "Будет ответ": Зеленский прокомментировал ракетный удар по Чернигову (видео) Читать далее –>
  • Командующий Воздушными силами рассказал, сколько нужно самолетов, чтобы ускорить контрнаступление Читать далее –>
  • Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу Иордана — The Guardian — Данилов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2732
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