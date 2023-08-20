Мощная "бавовна" в Курске и ответ на удар по Чернигову: главные новости ночи 20 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 августа 2023:
- Ночью на вокзале в Курске произошла "бавовна" (видео) Читать дальше –>
- Над двумя московскими аэропортами срочно закрыли небо: что произошло Читать далее –>
- "Будет ответ": Зеленский прокомментировал ракетный удар по Чернигову (видео) Читать далее –>
- Командующий Воздушными силами рассказал, сколько нужно самолетов, чтобы ускорить контрнаступление Читать далее –>
- Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу Иордана — The Guardian — Данилов Читать далее –>
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