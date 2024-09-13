Мощная "бавовна": ВСУ попали по составу из БК окупантов в Мариуполе (видео)

Второй день подряд во временно оккупированном Мариупольском районе раздаются взрывы. По предварительным данным, ночью зафиксировано попадание по составу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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"Попадание по составу с БК и ракетами для систем ПВО произошло в поселке Глубокое. Также, предварительно, попадание между Мангушем и Мариуполем. Мариупольцы в соцсетях также сообщали о ночных взрывах, которые были слышны во всех районах города. А вот оккупационные каналы утром пытаются успокоить людей, отмечая, что "страшновато, но ПВО нас бережет".

Напомним, российские кафиры строят железнодорожную ветвь, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-Дону в оккупированные Мариуполь и Волновахи.

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