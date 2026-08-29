Мощная детонация складов с боеприпасами на Житомирской трассе: Генштаб и Минобороны сделали первые заявления

Дым после взрывов. / © Associated Press

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Генштаб Вооруженных сил отреагировал на масштабную детонацию, произошедшую на территории предприятия в селе Мила Бучанского района Киевщины после атаки российского дрона. В результате удара погибли и пострадали десятки человек.

Об этом говорится в обнародованном заявлении.

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В Генеральном штабе отметили недопустимость размещения складов боеприпасов и других взрывоопасных объектов вблизи жилой застройки и мест нахождения гражданских.

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«В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВСУ о запрещении обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах», — говорится в сообщении.

Заявление Министерства обороны

Украинское Минобороны назвало «недопустимым» размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами. Чрезвычайное событие унесло жизни 37 человек. Два человека до сих пор пытаются найти под завалами.

«Все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами», — говорится в заявлении.

Напомним, после атаки дронов на предприятие в селе Мила на Житомирской трассе вспыхнули сильные пожары и произошла детонация. Из окрестных населенных пунктов отселили около 400 человек. По предварительным данным, погибли почти 40 погибших и десятки раненых.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные должны понести ответственность. По его словам, первое попадание произошло в место хранения боеприпасов, «которого там точно не должно было быть». Именно это привело к детонации снарядов, мин и дронов. По словам главы государства, речь идет о значительном масштабе.

Дата публикации 08:53, 29.08.26 Количество просмотров 188 Киев накрывает дымом: в пригороде с вечера не утихает пожар — видео

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