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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Мощная детонация складов с боеприпасами на Житомирской трассе: Генштаб и Минобороны сделали первые заявления

В ВСУ отмечают, что склады со взрывчаткой не должны быть расположены рядом с жилой застройкой.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрывов.

Дым после взрывов. / © Associated Press

Генштаб Вооруженных сил отреагировал на масштабную детонацию, произошедшую на территории предприятия в селе Мила Бучанского района Киевщины после атаки российского дрона. В результате удара погибли и пострадали десятки человек.

Об этом говорится в обнародованном заявлении.

В Генеральном штабе отметили недопустимость размещения складов боеприпасов и других взрывоопасных объектов вблизи жилой застройки и мест нахождения гражданских.

«В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВСУ о запрещении обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах», — говорится в сообщении.

Заявление Министерства обороны

Украинское Минобороны назвало «недопустимым» размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами. Чрезвычайное событие унесло жизни 37 человек. Два человека до сих пор пытаются найти под завалами.

«Все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами», — говорится в заявлении.

Напомним, после атаки дронов на предприятие в селе Мила на Житомирской трассе вспыхнули сильные пожары и произошла детонация. Из окрестных населенных пунктов отселили около 400 человек. По предварительным данным, погибли почти 40 погибших и десятки раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные должны понести ответственность. По его словам, первое попадание произошло в место хранения боеприпасов, «которого там точно не должно было быть». Именно это привело к детонации снарядов, мин и дронов. По словам главы государства, речь идет о значительном масштабе.

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