Мощная кибератака на госреестры: что будет с социальными выплатами

Масштабная кибератака государства-агрессора на государственные реестры Украины не повлияет на проведение выплат для граждан.

Об этом сообщили в пятницу, 20 декабря, на сайте Министерства социальной политики Украины.

В сообщении напомнили, что из-за атаки российских хакеров некоторые сервисы государственных реестров временно недоступны, продолжаются работы по их восстановлению.

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Однако Минсоцполитики, Пенсионный фонд и органы социальной защиты работают в штатном режиме.

"Атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже проведена, часть — будет проведена вовремя, согласно графику", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уверяют, что выплаты пособий в январе также будут осуществлены в срок.

“Работа по начислению продолжается, несмотря на увеличение нагрузки на наших специалистов. Выплаты для ВПЛ также будут начислены и выплачены в соответствии с графиком”, — сообщили в министерстве.

Напомним, 19 декабря произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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