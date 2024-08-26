По словам Шмыгаля, есть повреждения в ряде регионов.

В результате атаки России в понедельник, 26 августа, пострадало 15 областей. Страна-террористка целила по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также читайте Мощная массированная атака РФ по Украине: какие области были под ударом и какова была цель

"15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения". ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", — отметили в правительстве.

Шмыгаль подчеркнул, что главы ОВА получили задание от правительства развернуть при необходимости "Пункты Незламности".

"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — призвал премьер.

Напомним, в результате массированной атаки РФ по Украине "Укрэнерго" ввело экстренное отключение света.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.