Мощная российская атака дронами и ракетами по украинским городам: главные новости ночи 21 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 августа 2025 года:
В Ровенской области прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
В Севастополе взрывы и пожар: у кафиров горит район Фиолента и Казачки Читать далее –>
В Луцке и Львове прогремели взрывы Читать далее –>
Взрывы прозвучали в Закарпатье: под атакой оказалось Мукачево Читать дальше –>
В Мукачево россияне ударили по одному из предприятий города Читать далее –>