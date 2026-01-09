ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6632
Время на прочтение
1 мин

Мощная российская атака на Киев и Львов: главные новости ночи 9 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 января 2026 года:

  • Последствия комбинированной вражеской атаки на Киев: повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • Россия массированно атаковала Киев: применили баллистику, "Калибры" и сотни дронов Читать далее –>

  • Ракета летела со скоростью около 13 тысяч км/ч: РФ ударила по инфраструктуре Львова Читать далее –>

  • Специалисты провели исследование на месте ракетной атаки во Львове: повышен радиационный фон Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
6632
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie