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- Украина
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Мощная российская атака на Кривой Рог, Харьков и Винницу: главные новости ночи 16 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июля 2025 года:
В Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город Читать далее –>
РФ обстреляла Краматорск: в жилом доме загорелся пожар Читать далее –>
Такого еще не было: РФ атаковала Кривой Рог баллистической ракетой и 28 беспилотниками одновременно Читать далее –>
РФ атаковала Измаильский район в Одесской области: первые подробности Читать далее –>
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