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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Мощная российская атака на Кривой Рог, Харьков и Винницу: главные новости ночи 16 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июля 2025 года:

  • В Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город Читать далее –>

  • РФ обстреляла Краматорск: в жилом доме загорелся пожар Читать далее –>

  • Такого еще не было: РФ атаковала Кривой Рог баллистической ракетой и 28 беспилотниками одновременно Читать далее –>

  • РФ атаковала Измаильский район в Одесской области: первые подробности Читать далее –>

  • Враг атаковал Винницу: четверо пострадавших Читать далее –>

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