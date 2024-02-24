Мощная санкционная поддержка: Ермак рассказал об ограничениях против Москвы

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против Российской Федерации. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соединенные Штаты Америки

554 позиции в новых санкционных списках, а также Business Advisory: "Риски и рассуждения для ведения бизнеса в российской федерации и на оккупированных Россией территориях Украины". По словам Ермака, документы есть по Ирану, КНДР, Мьянме – теперь и РФ.

В санкционных списках есть следующее:

лица, связанные с похищением детей. Это очень важно;

компании по энергетическому сектору, в том числе аффилированные с "Росатом";

поставщики микроэлектроники – компании по юрисдикциям ОАЭ и КНР;

производители российского ВПК;

национальная система платежных карт "МИР";

финансовые учреждения, инвестиционные компании и финтех;

25 танкеров перевозящих российскую нефть и иранское оружие. Также десятки позиций касаются производства и поставок "Шахедов" и "Ланцетов", десятки позиций отражаются на производстве российских ракет.

Кроме того, под ограничениями станкостроения и снабжения, поставщики микроэлектроники и авизапчастей. В частности, ограничения касаются "Аэростана", "Навеса", "Алабуги".

Великобритания

В новом списке почти 100 человек и ряд компаний: "Свердлов" — производитель боеприпасов; энергетические компании в частности "Новатек" и "Арктик СПГ", нефтетрейдеры в частности "Нильст Труст"; перевозчики теневого флота Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping; компании по алмазному сектору и новый гендиректор "Алросы"; лица, связанные с производителями меди, цинка и стали – УГМК, Мечел, ОМК. Также компании из КНР, Турции, Швейцарии, Маршалловых островов.

"Приятно видеть учет наших отчетов. В частности, относительно бриллиантов, станков, РЭБ, самолетов, ВПК300 и отчет по усилению энергетических санкций", — говорится в сообщении главы ОП.

Канада

В ограничительных списках — 163 человека, в том числе олигархи Андрей Молчанов и Андрей Бокарев. Также под ограничением — логистические предприятия, а также предприятия ВПК, в том числе из отчетов "Станки", "Дроны", "Самолеты". Федеральное агентство новостей, и "Красная Звезда".

13-й пакет от ЕС

В списке – 194 человека. Кроме сектора ВПК – это и логистика, и некоторые ИТ-компании, их руководители, а также лица, причастные к похищению украинских детей. Производители пороха, патронов, электроники. Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова, машиностроительный завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина".

"Также расширен список запрещенных к экспорту товаров – это те компоненты, которые мы находим в российских дронах. ЕС демонстрирует единство, несмотря на попытки пророссийских сил расшатать их", — подчеркнул Ермак.

Кроме того, санкции ввели Австралия, Новая Зеландия, Япония. В частности, Австралия ввела дополнительные финансовые санкции и визовые запреты по ряду граждан и организаций, связанных с агрессией Москвы.

"Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 организаций", — говорится в сообщении МИД.

В пятницу, 23 февраля, Совет Европейского Союза принял 13 пакет ограничительных мер против "режима Путина, тех, кто ответственен за продление его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает".

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