Мощное достижение: 46 бригада установила рекорд по уничтожению вражеской техники (видео)

Сегодня, 12 сентября, российские оккупанты предприняли очередные попытки штурмов позиций ВСУ. На украинских бойцов шло 46 единиц бронированных и других транспортных средств. Украинские бойцы установили рекорд в количестве уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46 бригады.

Об этом сообщила 46 аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины.

Невероятно, но метким огнем из всех имеющихся средств поражения украинские бойцы уничтожили 15 единиц (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывели из строя 11 БМП.

Ранее украинские бойцы уничтожили вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" на Курщине. Комплекс был зафиксирован возле населенного пункта Ржава. Задания по ликвидации эффектно выполнили 413 ОББС и 78-го ОДШП.

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