"Мощное проявление украинскости на Юге": Зеленский заявил, что тезис Путина об "одном народе" потерпел крах

По словам президента, РФ забыла, что украинцы "не боятся автозаков и дубинок, танков и пулеметов".
Владимир Путин и его сторонники, распространявшие тезис, что украинцы и россияне якобы "один народ", не ожидали, что наши соотечественники будут оказывать такое ожесточенное сопротивление оккупантам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 марта.
"На Юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там, на улицах и на площадях, мы никогда еще не видели. И которое для России словно страшный сон. Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок, танков и пулеметов, когда на нашей стороне правда", — отметил президент.
Ранее Владимир Зеленский заверил, что украинская армия удерживает позиции на фронтах и наносит противнику чрезвычайно болезненные потери. Также Зеленский анонсировал восстановление украинских городов.
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