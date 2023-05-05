Мощное усиление оружием: Зеленский рассказал о новой международной поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контактах с международными партнерами, помогающими нашему государству выстоять во время российской агрессии и защитить мир.

Об этом он говорил в своем традиционном обращении в пятницу, 5 мая.

Украинский лидер рассказал о своей встрече с министром иностранных дел Бахрейна, отметив, что визит главы внешнеполитического ведомства этой страны стал первым за все время дипломатических отношений – с 1992 года.

"Мы говорили с господином министром о том, как мы можем вместе приблизить мир для Украины и вернуть покой и стабильность международным отношениям. Я поблагодарил за неизменную поддержку Украины и цивилизованные правила, в частности поддержку на площадке ООН”, — проинформировал президент.

Владимир Зеленский также присутствовал на саммите по поводу первой годовщины государственной благотворительной платформы United24, объединившей людей по всему миру ради Украины и защиты свободы.

“United24 собрала донаты от разных людей, от разных компаний из 110 стран мира. У нас 15 звездных послов. Я лично горжусь поддержкой со стороны United24 нашей работы ради флота морских дронов, а также всеми проектами, связанными с беспилотниками для фронта. Это тысячи беспилотников, которые делают Украину более мощной”, — подчеркнул он.

В этот же день состоялась встреча украинского президента с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, на которой шла речь о дальнейшем взаимодействии между нашими государствами ради глобальной свободы.

“Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, какого еще никогда не было между Украиной и США. Но это еще не предел. Будем и дальше развивать наше сотрудничество – наше настоящее союзничество”, — заверил украинский лидер.

Также состоялась встреча президента Украины с представителями Венецианской комиссии и представителями инвестиционного фонда BlackRock.

“Итак, за неделю: Соединенные Штаты и Бахрейн, Нидерланды и Бельгия, Финляндия и Швеция, Норвегия и Дания, Исландия. Канада. Новая Зеландия. Африканский альянс и Коморские острова. И все многонациональное сообщество доноров и партнеров United24. Делаем все, чтобы мир слышал Украину, понимал Украину и помогал Украине. Потому что помогая нам мир защищает себя”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно украинский лидер отметил, что по итогам проведенных встреч в Хельсинки и Гааге украина получила мощное усиление для наших воинов оружием — "на земле, в воздухе и на море".

“Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Есть больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза. Есть больше прогресса об ответственности России за агрессию против нашего государства”, — отметил президент.

Зеленский обратился к украинцам - прогресс по НАТО и Евросоюзу

Напомним, в среду, 3 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

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