Мощное заявление G7 и украинский десант в Вашингтоне: главное из обращения Зеленского

В День ВСУ Зеленский рассказал об итогах дня и поблагодарил военных.

Вечером, 6 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Поздравление воинам с Днем ВСУ

"Сегодня долгий и очень содержательный день. День Вооруженных Сил Украины. Я поздравляю вас, воины! И спасибо за вашу мощь, за вашу храбрость. Каждому и каждому, кто защищает Украину, наши государственные интересы, интересы нашего общества. Мы все в Украине благодарны", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил государственными наградами более 700 человек. Некоторым награды глава государства вручил лично.

Зеленский вручает награды / Фото: Офис президента Украины

Также он посетил военный госпиталь с ранеными бойцами.

Зеленский в День Вооруженных сил посетил в госпитале украинских защитников

Кроме того, глава государства сегодня посетил "Охматдет" – по случаю Дня Святого Николая.

"И это символично, что по обновленному календарю два праздника теперь совпадают – день наших Вооруженных Сил, основы обороны и день Святого Николая. Сама жизнь говорит о том, что мечты наших детей, безопасность украинских семей, культура украинского народа – это то, что возможно только на фундаменте могущественных и уважаемых Вооруженных Сил Украины. Важно, что сила наших воинов действительно возвращает безопасность нашим людям, нашим детям, украинским городам", – отметил он.

Возвращение украинских детей из РФ

Сегодня удалось вернуть в Украину еще восьмерых украинских детей, депортированных в Россию с временно оккупированной территории. Зеленский поблагодарил Государство Катар за действенное посредничество.

Украинские дети, которых вернули домой

Украинский десант в Вашингтоне

В настоящее время в Вашингтоне работает украинская делегация – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров.

"Важны встречи и, в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов, с представителями администрации Президента Байдена. Министр обороны Остин, госсекретарь Блинкен. Работа – максимально энергичная, и как результат – у нас есть хорошие, нужные сигналы для Украины. А также и новый пакет американской помощи, военной поддержки. Я благодарю за поддержку Соединенные Штаты", – сказал Зеленский.

Заседание G7

Сегодня президент Зеленский принял участие в заседании лидеров "Группы семи".

"И это уже традиция, что Украина представлена на таких саммитах. Я поблагодарил Японию и господина Премьер-министра Кишиди за продуктивное и принципиальное японское председательство в "Группе семи". Следующий год – это председательство Италии, и мы уже обсуждаем приоритеты итальянского председательства. Для меня было важно поблагодарить и каждого из лидеров "семерки" за личное лидерство.

Есть и новое мощное заявление "Группы семи", в частности, в поддержку Украины. Многие важные вещи для нашего государства, для наших людей учтены в заявлении", – сказал глава государства.

Зеленский обратился к участникам саммита G7 / Фото: Офис президента Украины

Отношения с США

Сегодня Зеленский обратился к участникам и участникам конференции в Вашингтоне, посвященной совместной работе Украины с Америкой по оборонному производству.

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Кроме того, он отметил работу с партнерами в Америке украинских правоохранителей и Генерального прокурора Костина. В частности, США предъявили обвинения четырем российским военным, подозреваемым в совершении военного преступления – в пытках гражданина Соединенных Штатов.

"Провел совещание с международниками МИД, Офиса. Готовим активное продление декабря, активное начало следующего года. Украина будет бороться за собственные интересы, за справедливые интересы каждой свободной нации. Потому что, если мы себя можем защищать, это усиливает и всех других в мире, кто так как и мы в Украине, ценит свободу и международный порядок", – подытожил Зеленский.

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Зеленский: День Вооруженных сил Украины, НОВОСТИ ПО ВАШИНГТОНУ и возвращение детей