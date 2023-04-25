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Мощное землетрясение в Индонезии и хорошие известия с левого берега Днепра: главные новости ночи 25 апреля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
91
Время на прочтение
1 мин
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Мощное землетрясение в Индонезии и хорошие известия с левого берега Днепра: главные новости ночи 25 апреля

Главные новости ночи 25 апреля

ТСН.uа предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 апреля 2023 года от ТСН.ua:

  • ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра – Гуменюк Читать дальше –>

  • ЕС и Япония выступили против идеи почти полного запрета экспорта в РФ — Financial Times Читать далее –>

  • В Пентагоне назвали сроки передачи танков Abrams для ВСУ Читать далее –>

  • Издевательства над военными в Ивано-Франковской области: новые подробности Читать далее –>

  • Боевые действия в Судане: регулярная армия и спецназовцы согласились временно прекратить огонь Читать далее –>

  • Мощное землетрясение произошло в Индонезии: жителей предупредили об угрозе цунами Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
91
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