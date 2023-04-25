Мощное землетрясение в Индонезии и хорошие известия с левого берега Днепра: главные новости ночи 25 апреля

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Главные новости ночи 25 апреля 2023 года от ТСН.ua:
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ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра – Гуменюк Читать дальше –>
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ЕС и Япония выступили против идеи почти полного запрета экспорта в РФ — Financial Times Читать далее –>
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В Пентагоне назвали сроки передачи танков Abrams для ВСУ Читать далее –>
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Издевательства над военными в Ивано-Франковской области: новые подробности Читать далее –>
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Боевые действия в Судане: регулярная армия и спецназовцы согласились временно прекратить огонь Читать далее –>
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Мощное землетрясение произошло в Индонезии: жителей предупредили об угрозе цунами Читать далее –>
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